Natalie Portman aparece como Jackie Kennedy no trailer da cinebiografia da ex-primeira-dama dos EUA

A atriz Natalie Portman aparece como a ex-primeira-dama dos EUA, Jacqueline Kennedy, no primeiro trailer da cinebiografia Jackie, divulgado nesta quarta-feira, 5.

O filme é o primeiro trabalho em inglês do diretor chileno Pablo Larraín (Neruda, 2016), que já estreou em festivais causando bastante burburinho entre os críticos. No Festival de Veneza, o roteirista Noah Oppenheim venceu o prêmio de melhor script. Já no Festival de Toronto, o longa levou o prêmio Toronto Platform Prize.

Jackie deve focar nos acontecimentos da vida de Jacqueline Kennedy a partir do assassinato do seu marido, John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, no dia 22 de novembro de 1963. Enquanto lidava com o seu luto, a ex-primeira-dama precisou enfrentar, também, o escrutínio intenso por parte de toda a população do país.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por conta da sua atuação como Jackie Kennedy, a atriz Natalie Portman, que já venceu o Oscar de melhor atriz em 2011 por Cisne Negro, já é a principal favorita para levar mais uma vez o prêmio em 2017, mesmo antes da estreia, que está prevista para dezembro nos EUA.

Além de Portman, o elenco conta com Greta Gerwig as como Nancy Tuckerman, Peter Sarsgaard como Bobby Kennedy, Max Casella como Jack Valenti, John Carroll Lynch como Lyndon B. Johnson, Billy Crudup como um jornalista e John Hurt como um padre que ouve as confidências de Jackie durante todo o filme.