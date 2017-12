Natal chega nas asas do dragão com <i>Eragon</i> Christopher Paolini virou um fenômeno editorial, se não exatamente literário, graças à sua trilogia da herança, que ele iniciou com apenas 17 anos, assumidamente influenciado por J.R.R. Tolkien, o autor da saga de O Senhor dos Anéis. O primeiro volume foi publicado de forma independente pela própria família do escritor. Mas, em 2003, quando Paolini completou 19 anos - está com 22 -, a Alfred A. Knopf publicou a edição de capa dura, atendendo a uma demanda do próprio público, que havia transformado a brochura no livro infantil mais vendido na lista do The New York Times. A partir daí, era uma questão de tempo até que Hollywood se interesse pela história de Eragon, o jovem herói que dá nome ao primeiro livro. Eragon desembarca na segunda-feira nas telas brasileiras, como presente de Natal da empresa produtora e distribuidora Fox. A expectativa é de um grande sucesso de Público. Ordem e Justiça Em entrevista por telefone de Los Angeles, há cerca de um mês, o diretor Stefen Fangmeier apostava no sucesso de Eragon. "A história é muito bonita e possui múltiplos significados, para adultos e crianças. Cada um poderá desfrutar à sua maneira a saga de Eragon e de sua ligação com Safira." Eragon, interpretado pelo estreante Ed Speelers, é este herói juvenil que, numa época de trevas, passa a ser o escolhido para liderar a resistência ao rei Galbatorix. Logo no começo, uma voz conta as circunstâncias da história - houve um tempo em que dragões e cavaleiros formavam uma só coisa, lutando por ordem e Justiça, mas um desses cavaleiros traiu os amigos e iniciou uma guerra que extinguiu todos os dragões. Todos? Voz de Jeremy Irons A voz é a de Jeremy Irons, que faz Brom, que descobrimos depois ter sido um cavaleiro destituído do seu dragão. É ele quem introduz Eragon neste mundo mítico, com seu relato. Ainda nesta abertura, há uma feroz perseguição dos espectros a serviço de Galbatorix, que caçam a garota (Arya), que fugiu com aquela estranha pedra azul. Na verdade, não é uma pedra, mas um ovo, do qual sai Safira, a filhote de dragão voador que esperou mil anos para nascer - justamente porque durante todo o tempo ela estava à espera do escolhido, Eragon. Stefen Fangmeier é cria de George Lucas, na Industrial Light and Magic, a empresa responsável pela revolução dos efeitos especiais em Hollywood. Fangmeier começou a ILM com O Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final, foi supervisor de efeitos visuais de Jurassic Park e se estabeleceu como um dos mais hábeis técnicos do cinema americano, com títulos como Pequenos Guerreiros, O Resgate do Soldado Ryan, Mar em Fúria e O Mestre dos Mares. Há tempos que ele sonhava virar diretor. Seu desejo veio ao encontro do produtor John Davis, da Davis Entertainment, que havia comprado os direitos de Eragon e buscava um diretor para o projeto. Mistura de Tolkien com "Matrix" "Trabalho com efeitos visuais há bastante tempo e cansei de ouvir que os jovens só se interessam pela imagem e por jogos de computadores. Christopher (Paolini) é a prova de que o interesse dos jovens pela palavra não está esgotado. Ele criou um universo fascinante que trabalha temas clássicos como amor, coragem, lealdade, amizade. Misturou elementos de Tolkien com outros de Matrix, porque a figura do ?escolhido? é recorrente nas sagas, tanto as de tempos imemoriais, como a de Tolkien, quanto as futuristas, tipo a de Matrix." Até por sua experiência como diretor de efeitos especiais, Fangmeier não tinha dúvida de que poderia levar a cabo o projeto ambicioso de contar a história de Eragon. O produtor também foi reunindo um elenco de grandes nomes que o deixava tranqüilo - Jeremy Irons, John Malkovich, Robert Carlyle Só uma coisa o preocupava e era o intérprete de Eragon. "Sabia que o filme dependeria muito de termos o ator certo no papel. Fizemos testes em todo o mundo. Quando conheci Ed (Speelers), não duvidei mais. Embora não tivesse experiência de atuar, fui seduzido por sua energia. Tinha encontrado o meu Eragon, o meu escolhido. A partir daí, tudo foi mais fácil." Eragon (EUA/ 2006, 104 min.) - Aventura. Livre. Dir. Stefen Fangmeier. Em grande circuito.