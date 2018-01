Nasce o segundo filho de Russel Crowe A cantora Danielle Spencer, mulher do ator Russell Crowe, teve, nesta sexta-feira, o segundo filho do casal, num hospital da cidade de Sydney, na Austrália, segundo informou a imprensa local. O menino, Tenyson Spencer Crowe, nasceu no hospital Royal North Shore pesando 3,6 quilos, anunciou Grant Vandenberg, o secretário do ator. Tenyson é o segundo filho de Crowe, que se casou em abril de 2003 com Danielle. O mais velho, Charley Spencer Crowe, tem 2 anos. Russell Crowe nasceu em Wellington, na Nova Zelândia, mas foi criado em Sydney. Atuou, entre outros, nos filmes Gladiador (2000), Uma Mente Brilhante (2001), Mestre dos Mares: O Lado Mais Distante do Mundo (2003) e A Luta Pela Esperança (2005). Atualmente, filma American Gangster.