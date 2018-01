Nasce o quarto filho do ator Chris O´Donnell O ator Chris O´Donnell, que interpreou o papel de Robin no filme Batman Forever de 1995, e sua esposa tiveram seu quarto filho. A mulher de O´Donnell´s, Caroline Fentress, deu à luz na sexta-feira, no Centro Médico Cedars-Sinai, informou a revista Us, segundo a qual o casal ainda não decidiu o nome do menino. Eles se casaram em 1997, e já têm uma filha e dois meninos. O´Donnell aparecerá no programa de televisão norte-americano Grey´s Anatomy, a partir de 2 de abril.