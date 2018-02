Nasce filha de Helena Bonham-Carter e Tim Burton

Nasceu neste fim de semana a filha da atriz britânica Helena Bonham-Carter e de seu marido, o diretor norte-americano Tim Burton. Helena, 41, deu à luz no último sábado em um hospital de Londres. Ela protagonizou, entre outros, três filmes de Harry Potter e A Fantástica Fábrica de Chocolate, dirigido por Burton. Helena e Burton, 49, já eram pais de um menino de quatro anos de idade, Billy. "Estão absolutamente encantados por ter agora uma menina", declarou um porta-voz do casal. "Este foi o melhor presente de Natal para a família", acrescentou. Tim Burton e Helena estão juntos desde que se conheceram, em 2001, durante as filmagens de Planeta dos Macacos.