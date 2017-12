Nasce filha da cineasta Sofia Coppola Nasceu na terça-feira, em Paris, Romy, a primogênita da cineasta Sofia Coppola, segundo a revista americana People. A menina é filha da diretora com seu namorado, o cantor francês Thomas Mars, integrante da banda Phoenix. "Estou muito feliz que vou ter uma menina", disse Sofia em entrevista ao jornal USA Today, em outubro. Entre outras revelações ela contou que estava animada para fazer compras. "Aqueles vestidinhos...é tão divertido comprar roupas para uma menininha". Sofia e Mars se conheceram em 1999 quando o cantor gravou uma música com a banda Aid para o filme As Virgens Suicidas, dirigido por ela. No mesmo ano Sofia se casou com o diretor de Quero Ser John Malkovich, Spike Jonze. Os dois se divorciaram em 2003. Recentemente Sofia escreveu, produziu e dirigiu Maria Antonieta, exibido primeiramente no Festival de Cinema de Cannes, em maio. O longa, estrelado por Kirsten Dunst, deve estrear no Brasil em dezembro. A filha de Francis Ford Coppola e prima do ator Nicolas Cage ficou famosa com Encontros e Desencontros, filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro em 2005.