Nas telas, a duquesa de Devonshire, parecida com Lady Di Um filme retratará a vida da duquesa de Devonshire, considerada a Diana de Gales do século 18, pois, assim como a princesa, não teve sorte no amor, foi adorada pelo povo e morreu jovem. O longa será dirigido pela dinamarquesa Susanne Bier, segundo informou nesta quarta-feira o jornal britânico "The Times". Georgiana, duquesa de Devonshire e antepassada distante de Lady Di, nasceu no seio da família Spencer em 1757, em Althorp, no centro da Inglaterra. Assim como a princesa Diana, a duquesa de Devonshire era uma mulher muito bonita, sofria de bulimia e foi reconhecida como uma das mais elegantes de sua época. Assim como Lady Di, a duquesa de Devonshire era uma mulher muito bonita, sofria de bulimia e foi reconhecida como uma das mais elegantes de sua época. A Diana de Gales do século 18 se casou com William, duque de Devonshire, um homem mais preocupado com as caçadas e os clubes de Londres do que com sua esposa. A missão de Georgiana no casamento foi dar um herdeiro homem ao ducado e ser a anfitriã perfeita nos compromissos sociais. Assim como Lady Di, não demorou para descobrir a infidelidade de seu marido, que tinha um caso com a princesa Elizabeth Foster, uma mulher casada. Isso fez com que Georgiana tivesse vários amantes, entre eles o príncipe de Gales. Depois da morte de Georgiana, em 1806, seu marido encontrou consolo em Elizabeth Foster.