'Não vejo vantagens em ficar mais velho, gostaria de ser sempre jovem', diz Almodóvar

Madri - Aos 66 anos e prestes a estrear seu vigésimo filme, Julieta, Pedro Almodóvar diz que não vê vantagens em envelhecer. "Deveria encontrá-las, mas não", confessou e em uma entrevista em que falou do seu novo trabalho, qualificando-o como "uma tragédia quotidiana, sem gritos".

Julieta traz o Almodóvar de sempre e ao mesmo tempo um outro diferente. Neste filme ele retorna ao seu universo feminino e aos conflitos entre pais e filhos, mas desta vez não há espaço para humor ou sutilezas.

"Sentia claramente que tinha de ser uma película seca, porque a história narrada é muito dura. Não queria adorná-la com nenhum tipo de retórica ou algum elemento que abstraísse isto.

A entrevista para vários veículos de comunicação foi concedida alguns dias antes no estúdio do diretor na sede de El Deseo, antes da publicação dos "Panama Papers", que revelam que Pedro e seu irmão Agustín mantiveram há anos uma empresa nebulosa em um paraíso fiscal ao que um porta-voz da produtora limitou-se a dizer ambos "cumprem com suas obrigações tributárias".

Mas no estúdio do vencedor de dois Oscars, repleto de livros e prêmios, falou-se de uma filmagem difícil em que Almodóvar ainda sofria com as consequências de uma recente cirurgia nas costas, mas agora está em plena forma.

"Foi um problema difícil e a recuperação foi longa porque fez-me tomar consciência, quase que violentamente, da idade e limitações. Mas me levou a fazer regime, etc. Devia ter feito isto antes. Sinto-me muito melhor".

Seu retorno à cinematografia depois da muito criticada tentativa de evocar as comédias da sua juventude em Os amantes passageiros, inspira-se em três contos da escritora canadense e vencedora do Nobel de Literatura, Alice Munro.

No filme a mesma protagonista, Julieta, se desdobra em Emma Suárez e Adriana Ugarte e num dos papéis principais está o argentino Dario Grandinetti.

No centro da trama, que é salpicada de elipses e saltos no tempo ao longo de três décadas, está a mesma dor da perda de um filho em que se baseia a história de Tudo sobre minha mãe, ou A pele que habito, embora desta vez se trate de uma mãe "abandonada".

O argumento serve de pretexto para falar do momento em que o diretor, há muitos anos, "abandonou" seus pais, quando deixou o povoado em que vivia e partiu para um destino incerto em Madri.

"Para meus país, terminado o bacharelado era fundamental buscar um trabalho e eles já havia conseguido um emprego para mim, em um banco. Esse era o futuro que queriam para mim. Foi a única vez que discuti com eles de verdade", disse ele.

"Quando é importante, enfrentamos os pais ou quem quer que seja", disse. Em seu caso a separação não foi tão radical como a do filme. "Quando viram que era uma decisão definitiva da minha parte, consentiram, embora com muito medo".

Segundo Almodóvar, a Madri onde chegou transformou-se a partir de 1977, com uma "explosão" de liberdade. "Era um país mais livre do que agora e uma cidade convivia com essa sensação. Sinto-me afortunado por ter sido jovem nessa época".

Quanto ao filme Julieta, o cineasta diz que de início pensava em rodar o filme em inglês, em Nova York, mas acabou transferindo a ação para a Espanha, entre Madri e a costa galega, passando pelos Pirineus e por um decisivo trajeto em trem, que permitiu a ele realizar um dos seus sonhos, filmar dentro de um vagão.

Embora o filme esteja repleto de silêncios - aliás, o título do filme em princípio devia ser Silêncio - a mensagem que encerra é exatamente o contrário, pois é um convite para falar mais.

"Devemos falar mais. Eu deveria falar mais. Embora seja uma pessoa bastante loquaz, na intimidade, com amigos, sou hermético e não gosto disto. Muitas coisas são resolvidas falando, mas nunca se está seguro de que as pessoas continuarão a ter a mesma relação com você".

Finalmente, Almodóvar continua sendo Almodóvar. Disse que certa vez esteve prestes a rodar um western, mas não foi possível. Quanto a um filme por encomenda, "tenho a impressão que não conseguiria produzir", disse ele. "Sempre realizei filmes com histórias que são importantes em minha vida" / TRADUÇÃO TEREZINHA MARTINO