Não fuja do assunto

Literatura | O Amor Segundo B. Schianberg, de Beto Brant, foi inspirado pelo livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino. Brilho de uma Paixão (foto) fala do amor do poeta John Keats e sua vizinha.

Mortos-vivos | Colin (foto) é o filme-sensação de zumbis que foi feito com apenas US$ 70. Mais caro (e estiloso) Sede de Sangue, de Park Chan-Wook, fala de vampiros.

Sexo | Dois amigos heterossexuais decidem contracenar em um filme pornô em O Dia da Transa (foto). Já a garota de Voluntária Sexual não faz sexo por negócio.

Arte de rua | O documentário alemão Arte Inconsequência (foto) fala de grafite. O brasileiro Pixo tem como tema as pichações nas ruas de São Paulo.

Cidades | NY ganhou curtas de grandes diretores (Nova York, Eu te Amo). Tokyo! (foto) tem episódios feitos por Michel Gondry, Leos Carax e Bong Joon-Ho.