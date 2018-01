Nanni Moretti disseca era Berlusconi em <i>O Crocodilo</i> Com O Crocodilo (Il Caimano), Nanni Moretti poderia ter se contentado em fazer uma sátira de Silvio Berlusconi. O que seria tão divertido quanto inócuo. Afinal, o ex-primeiro ministro italiano se presta demais à caricatura. Parece uma versão contemporânea de Mussolini, alimenta os mesmos sonhos de grandeza e, pelo menos aos italianos que se opõem a ele, não parece sofrer entraves de um senso ético dos mais rígidos quando se trata de alcançar suas metas. O problema é que as caricaturas, muitas vezes, em vez de criticar consagram o caricaturado. E assim, Moretti, opositor encarniçado, e também muito inteligente, sabia que deveria ir por outro caminho. Isso significa reconhecer que Berlusconi não é um fenômeno isolado. Ele aparece, alcança e mantém o poder porque consegue, com sua persona política e seus métodos, seduzir grande parcela da população. Moretti monta uma estratégia em que uma cineasta novata e um diretor veterano de filmes B (Silvio Orlandi) levam adiante o projeto de um filme intitulado Il Caimano que, este sim, seria uma sátira direta a Berlusconi, inclusive contando com um ator muito parecido fisicamente com o proprietário do Milan, da holding Mediaset e de mais de metade da Itália. O metacinema, que dizer, o filme dentro do filme, permite a Moretti discutir algo que simples sátira talvez deixasse de fora: Berlusconi só foi possível pela conivência de partidos políticos, do Judiciário, mas também de intelectuais e artistas que, fingindo opor-se a ele, na verdade faziam seu jogo. Mais filmes Em O Cheiro do Ralo, seu segundo filme, Heitor Dhalia adapta o romance homônimo de Lourenço Mutarelli. O ambiente é inquietante e traz um Selton Mello muito bem afinado como o usurário sem escrúpulos com uma curiosa fauna que volteia em torno dele. Dhalia dá um passo adiante em sua carreira de diretor. Seu filme anterior, Nina, livre adaptação de Crime e Castigo, parecia um tanto maneiroso. Desta vez ele consegue entrar num universo underground e enchê-lo de vida. Essa vida que existe na periferia das cidades e dos bons costumes. Passa no Cine Bombril 1 às 20 horas. Outro filme interessante é O Cobrador (Arteplex 3, 21h50), dirigido pelo mexicano Paul Leduc e baseado em cinco relatos de Rubem Fonseca. Leduc, que tem em seu currículo "Frida Natureza Viva e Reed - México Insurgente, propõe uma trama multinacional que chamou de "globalização da violência". Rubem Fonseca, digam o que disserem, foi o primeiro a perceber que a violência seria mesmo o esperanto e a moeda comum dos novos tempos. Para adaptar (livremente) esse conjunto de contos, Leduc usa linguagem fragmentada, sem linha direta no tempo e que atravessas fronteiras e idiomas para mostrar exatamente que está falando do mundo, embora situe a história em países americanos, dos EUA ao Brasil e Argentina. Lázaro Ramos é o ator principal. O Crocodilo (112 min.) - Dir. Nanni Moretti. Espaço Unibanco. Rua Augusta, 1.475, (11) 288-6780. Hoje, às 21h50