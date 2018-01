Namorado britânico pede mão em trailer no cinema Um britânico convenceu um cinema na cidade de Weymouth a transmitir um vídeo no qual ele pede a mão de sua namorada em casamento. Quando Tina Kilford, de 36 anos, foi assistir a um filme com suas amigas, não imaginava a surpresa que teria. Durante os trailers, seu namorado, Tom Lane, apareceu na tela segurando uma série de cartazes, pedindo para que ela casasse com ele. O último deles dizia: "tenho certeza que você prefere que eu faça isso pessoalmente. Estou bem atrás de você". Tom foi então aplaudido pela platéia no cinema antes de se ajoelhar para formalizar o pedido da maneira tradicional. Após o ´sim´ da noiva, o casal foi jantar fora para comemorar e não assistiu o filme. Tom Lane, de 36 anos, diz ter demorado seis semanas para produzir o vídeo. Ele disse que se inspirou em uma cena do filme Simplesmente Amor. O casal se conhece há 18 anos, e namora há cinco. O casamento deve acontecer no ano que vem.