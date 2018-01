Na temporada de premiações, 'Trapaça' e 'Dallas' já têm quatro estatuetas

Com a entrega do Director's Guild Awards, o Sindicato dos Diretores, a temporada de premiações do cinema norte-americano entra em sua reta final no aquecimento para o Oscar, que acontece no próximo dia 2 de março.

Os principais concorrentes ao prêmio da Academia de Hollywood disputaram pescoço a pescoço também no Globo de Ouro e no Screen Actors Guild, o Sindicato dos Atores, numa corrida que pode indicar suas chances de levar ou não a estatueta final.

Indicado nas previsões dos bolões como forte candidato, Trapaça acumulou quatro títulos, mas boa parte acumulada no primeiro prêmio. É o memso caso de Clube de Compras Dallas, que laureou seus dois atores principais em dois eventos diferentes. Veja a seguir a lista completa de títulos já conquistados pelos filmes favoritos ao Oscar até o momento.

Clube de Compras Dallas

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Globo de Ouro –Matthew McConaughey – Melhor Ator Drama

Globo de Ouro – Jared Leto – Melhor Ator Coadjuvante

Screen Actors Guild - Matthew McConaughey – Melhor Ator

Screen Actors Guild - Jared Leto – Melhor Ator Coadjuvante

Oscar - 6 indicações

Trapaça

Globo de Ouro – Melhor Comédia ou Musical

Globo de Ouro –Amy Adams - Melhor Atriz Comédia ou Musical

Globo de Ouro – Jennifer Lawrence – Melhor Atriz Coadjuvante

Screen Actors Guild – Melhor Elenco

Oscar - 10 indicações

12 Anos de Escravidão

Globo de Ouro – Melhor Drama

Screen Actors Guild - Lupita Nyong’o – Melhor Atriz Coadjuvante

Oscar - 9 indicações

Blue Jasmine

Globo de Ouro –Cate Blanchett - Melhor Atriz Drama

Screen Actors Guild - Cate Blanchett – Melhor Atriz

Oscar - 3 indicações

Gravidade

Globo de Ouro – Alfonso Cuarón – Melhor Diretor

Directo's Guild Awards – Melhor Filme

Oscar - 10 indicações

O Lobo de Wall Street

Globo de Ouro – Leonardo DiCaprio – Melhor Ator Comédia ou Musical

Oscar - 5 indicações

Ela

Globo de Ouro – Melhor roteiro

Oscar - 5 indicações

Capitão Phillips