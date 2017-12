'Na Natureza Selvagem' conta saga de jovem até o Alasca

Em seu quarto longa como diretor, Sean Penn realiza um tributo ao espírito libertário dos anos 1960 e 1970, retratando a trajetória de um personagem verídico, Christopher McCandless, que fez escolhas radicais ao decidir largar tudo e partir rumo ao Alasca. Veja também: Trailer de 'Na Natureza Selvagem' Trecho de Guaranteed, da trilha do filme Na Natureza Selvagem estréia em São Paulo nesta sexta-feira, 22, e concorre ao Oscar em duas categorias - melhor ator coadjuvante (Hal Holbrook) e montagem. Causou alguma surpresa não ter sido indicado para melhor canção, na qual saiu vencedor no Globo de Ouro, com uma música de Eddie Vedder, do Pearl Jam. O roteiro de Na Natureza Selvagem também é assinado por Penn e se baseia no livro homônimo de não-ficção de Jon Krakauer. O personagem principal é Christopher McCandless (Emile Hirsch, de Alpha Dog), um rapaz que no início dos anos 1990 abandonou tudo, entregou à caridade todo o dinheiro guardado para custear seus estudos e caiu no mundo em direção ao Alasca, sem sequer avisar a família. Pode-se encarar Chistopher de duas maneiras: como um egoísta arrogante, impulsivo e mimado que fez essas escolhas para agredir seus pais (interpretados por William Hurt e Marcia Gay Harden); ou como uma espécie de herói romântico. Sean Penn procura não optar por nenhum desses dois extremos - embora penda mais para a segunda alternativa. Em seus escritos, como um diário, Chistopher enfatiza o que há de belo na natureza, rejeitando os bens materiais e se autodefinindo como "viajante estético". Adotando o pseudônimo de Alexander Supertramp, o rapaz desistiu de ter documentos, dinheiro e residência fixa. Fez de tudo para não ser encontrado por sua família, vivendo em plena liberdade, seguindo textos de escritores como Leon Tolstói, Henry David Thoreau e Jack London. Em seu caminho, o personagem faz alguns amigos, como um casal de hippies (Catherine Keener e Brian Dierker), que simbolizam para ele figuras paternais. Também conhece um fazendeiro (Vince Vaughn), uma garota por quem se interessa (Kristen Stewart) e um viúvo solitário (Holbrook), que vê nele o neto que nunca teve. Muitas das cenas foram rodadas nos lugares por onde Chris passou realmente, descritos no livro de Krakauer. Depois de hesitar por dez anos, a família McCandless concordou em dar o seu aval à produção. Penn fez diversas entrevistas com a irmã de Christopher, Carine, além de encontrar pessoas que o personagem conheceu pelo caminho. Na parte técnica do filme, a fotografia é assinada por Eric Gautier (Diários de Motocicleta) e enfatiza a relação do personagem com a natureza.