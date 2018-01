Na mostra: <i>O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias</i> Ano de Copa do Mundo. Ano também de "milagre econômico", ditadura militar, perseguições políticas, risco de vida para quem se opõe ao regime. Claro: estamos falando do Brasil de 1970. De um lado, um país em frangalhos; de outro, uma maravilhosa seleção, que representava talvez um país ideal, bem melhor que o real, na Copa do Mundo do México. O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger, procura colar uma coisa na outra - o país que vai mal com o futebol que vai muitíssimo bem. E visto através de um garoto que, obviamente só tem olhos para Pelé, Gérson, Rivellino, Tostão & Cia. E também para Félix, já que deseja ser goleiro. A história é simples. Os pais são militantes e precisam escapar. Ou talvez juntar-se a um grupo armado. Moram em Belo Horizonte e vão deixar o menino na casa do avô, em São Paulo, no então bairro judeu do Bom Retiro. Mas por algum motivo que não cabe dizer aqui, não será o avô (Paulo Autran) quem tomará conta do futuro goleiro, mas um desconhecido. Essa a história. Mas há a ambientação. E que revela aquilo que São Paulo, tantas vezes achincalhada como cidade impossível de se viver, tem de melhor - o cosmopolitismo, a capacidade de povos oriundos de vários lugares do mundo viverem juntos. Porque no Bom Retiro não há apenas judeus. Existem os italianos, os nordestinos que vieram chegando, os negros, os árabes - todos, enfim, que formam a cara de um país multicultural e multirracial como o nosso. O filme é, em boa medida, essa celebração do País como mistura e convivência, algo que não entra na cabeça raspada de idiotas como esses que distribuem cartazes racistas na Vila Mariana. O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias (2006, 105 min.) - Unibanco Arteplex 2. Rua Frei Caneca, 569, 3472-2365. Quarta, 13h30. Cine Bombril 1. Av.Paulista, 2.073, 3285-3696. Sáb., 19h20