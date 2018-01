Na Mostra, a beleza e ousadia de <i>Hamaca Paraguaya</i> Dez da noite desta sexta-feira no Unibanco Arteplex 2 - não perca Hamaca Paraguaya, de Paz Encina. Foi o único filme produzido em décadas no Paraguai, mais exatamente desde que Guillermo Vera concluiu Cerro Cora, em 1978. Fez sensação no Festival de Cannes, em maio, onde integrou a competição da Caméra d?Or, para melhor filme de diretor estreante, tendo sido, o tempo todo, um dos preferidos do júri. Jean-Louis Vialard, fotógrafo de Mal dos Trópicos, de Apichatpong Weerasechakul - destaque da Mostra passada -, não se cansava de elogiar a ousadia dos planos-seqüências e do tratamento fotográfico. Co-produzido com apoio da França, da Holanda e da Argentina, Hamaca pertence à vertente minimalista de Honor de Cavalleria, do catalão Alberto Serra, que buscou inspiração no Don Quixote, de Miguel de Cervantes, filmando fragmentos, em vez de aspirar à totalidade da obra clássica. Em Cannes, o repórter quebrou o protocolo do júri da Caméra d?Or, que integrava, e foi à diretora Paz Encina para saber se havia lido o livro do escritor gaúcho Josué Guimarães, Enquanto a Noite não Chega. A situação é praticamente a mesma. Um casal de velhos espera pelo filho que foi para a guerra. Paz afirmou desconhecer o livro. Ela arma uma espécie de teatro. Os velhos estão ali sentados, faz muito calor, a massa de árvores está atrás deles e ao longe, ouvem-se os latidos do cachorro. A câmera quase nunca se aproxima, filmando a distância, num plano geral. Quando se aproxima, você até lamenta isso, porque há uma espécie de quebra na radicalidade da proposta. É um filme ousado. E belo. Hamaca Paraguaya (2006, 78 min.) - Unibanco Arteplex 2. Shopping Frei Caneca, 569 - 3.º piso. Hoje, 10h