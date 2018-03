Na estréia, 'Watchmen' fatura a primeira posição nas bilheterias "Watchmen", um filme de super-heróis heterodoxo que levou 20 anos para chegar aos cinemas, ficou com o primeiro lugar nas bilheterias nesse fim de semana na América do Norte, mas com números um pouco abaixo das expectativas. A adaptação da cultuada história em quadrinhos obteve cerca de 55,7 milhões de dólares em seus primeiros três dias, segundo a distribuidora Warner Bros. Pictures, tornando-se a maior estreia do ano. Mas os cálculos projetavam uma estreia no patamar dos 60 milhões de dólares e o valor foi consideravelmente mais baixo que os 71 milhões de dólares de dois anos atrás de "300", o filme anterior do diretor de "Watchmen" Zack Snyder. O épico sobre uma das guerras gregas mantém o recorde de estréia no mês de março, enquanto "Watchmen" fica em terceiro lugar. "Nossas expectativas foram atendidas", afirmou Dan Fellman, presidente de distribuição doméstica do estúdio controlado pela Time Warner Inc. Ele apontou que um filme de cerca de duas horas e meia inevitavelmente afeta os negócios, restringindo os cinemas a uma exibição principal por noite. Expectadores masculinos corresponderam a 60 por cento da audiência, com idade principalmente entre 17 e 35 anos, segundo Fellman. (Reportagem de Dean Goodman)