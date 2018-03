Na China, Warner vende DVD de "Superman" por US$ 1,70 A produtora de cinema Warner Brothers decidiu combater a pirataria de seu filme "Superman - O Retorno" na China pondo à venda a primeira versão mundial de DVDs a um preço muito abaixo da média: a partir de US$ 1,70, segundo informou a imprensa local. "Esta é uma das novas iniciativas contra a pirataria da China Audio Video Warner (empresa mista da Warner na China), em colaboração com o Governo", disse o diretor-geral da filial chinesa, Tony Vaughan, em entrevista ao jornal oficial "China Daily". Vaughan explicou que as principais razões para a pirataria de DVDs e VCDs na China é o alto preço das cópias legais. "Superman - O Retorno", filme de Bryan Singer que estreou na China em 11 de julho, começou a ser vendido oficialmente nesta quinta-feira em oito mil lojas de todo o país. A versão tem som e legendas exclusivamente em mandarim, como comprovou a EFE. Pelo menos em Xangai, os primeiros discos originais do filme podiam ser comprados há alguns dias em algumas lojas, ao preço de 22 iuanes (US$ 2,70). Nesta quinta também foram lançados o pacote com um documentário sobre a produção do filme, por 28 iuanes (US$ 3,50) e uma versão com acabamento mais simples, por 14 iuanes (US$ 1,70). A companhia ampliou sua rede de distribuição, dos cinco mil pontos de venda iniciais, para oito mil. Com isso, antigos vendedores da versão pirata se transformaram em vendedores oficiais. A CAV Warner adere assim à tendência das grandes distribuidoras internacionais de corrigir suas estratégias para combater perdas causadas pela pirataria. Muitas delas estudam incentivos e vantagens suficientes para que o consumidor prefira pagar um pouco mais e adquirir o disco original.