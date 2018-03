Música deve ser o grande trunfo da cerimônia do Oscar

ENVIADO ESPECIAL / LOS ANGELES - A música será o grande trunfo da cerimônia de entrega do Oscar, na noite deste domingo, 22, em Los Angeles. É o que promete a dupla de promotores encarregados de organizar a festa, Neil Meron e Craig Zadan. “Queremos entreter”, disse o primeiro. “E não há melhor diversão que a música.”

No comando da cerimônia pela terceira vez seguida, Meron e Zadan convidaram artistas de peso para a festa do cinema, que vai contar com Lady Gaga, Jennifer Hudson, Common, John Legend, Adam Levine, Rita Ora, Tegan & Sara e Tim McGraw, entre outros. Seja defendendo os indicados à melhor canção, seja participando de números especiais.

A cerimônia, como de costume, deverá começar com uma paródia, dessa vez interpretada pelo novo apresentador, Neil Patrick Harris. Ele vai cantar uma versão da música Let it Go, ganhadora de um Oscar. “Para entreter bem, é preciso um pouco de picardia”, defende Meron. “Não queremos um número musical que pudesse ser apresentado na entrega do Tony (prêmio do teatro) ou em qualquer outro”, acrescenta Zadan. “Será um número multimídia que nunca fizemos antes.”

Os dois são familiarizados com musicais, pois foram os produtores de grandes hits como A Noviça Rebelde e Peter Pan, transmitidos ao vivo pela TV.

Meron e Zadan ainda fazem mistério sobre qual será o papel de Gaga na festa, assim como de Hudson e outros artistas convidados: Jack Black e Anna Kendrick estão entre eles.

Uma das grandes surpresas do ano passado foi o espontaneamente falso selfie que a apresentadora Ellen DeGeneres fez na plateia com diversos astros - a imagem tornou-se a de maior circulação no mundo no ano passado. “Juramos que não foi preparado”, conta Zadan. “Da mesma forma que a entrega da pizza foi uma ideia que surgiu durante a cerimônia e Ellen entrou com ela no palco pois não tinha outra coisa para fazer.”

Embora não revelem nenhuma surpresa para a noite de domingo, os produtores garantem que elas acontecerão.