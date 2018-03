Música de Jennifer Lawrence é uma das mais vendidas no Reino Unido

Jennifer Lawrence conquistou mais um feito inédito em sua carreira artística: emplacou uma música no TOP 30 das paradas britânicas.

Pode soar estranho pelo fato de Jennifer Lawrence não ser cantora - e tampouco ter se lançado no meio musical -, mas a canção The Hanging Tree, entoada por ela no filme Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1, conquistou os fãs da franquia cinematográfica e atualmente está entre as mais requisitadas no Reino Unido.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a The Hanging Tree ocupa o 29º lugar na lista e foi composta pelo grupo The Lumineers, que já haviam feito uma música para o filme anterior da franquia, Jogos Vorazes: Em Chamas. "Liguei para eles e no dia seguinte me enviaram uma gravação de alguém assobiando a melodia e com uma mulher cantando. E foi perfeito", disse Francis Lawrence, diretor do filme.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Curiosamente, The Hanging Tree não está inclusa na tracklist oficial da trilha sonora do filme, que conta com músicas de artistas queridos pelo público adolescente, como Lorde, Ariana Grande, The Chemical Brothers e Charli XCX.