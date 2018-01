Museu de cera em Londres inaugura exposição de 'Star Wars'

LONDRES - Os fãs de Star Wars agora podem se encontrar cara a cara com os heróis e vilões da saga que conquistou os cinemas do mundo numa nova experiência interativa desenvolvida no museu de cera da Madame Tussauds, em Londres. O museu recriou cenas da franquia com as famosas estátuas.

Um time de 180 escultores, cabeleireiros e designers levou mais de um ano para refazer 11 cenas famosas de Star Wars, incluindo a icônica em que Darth Vader revela que ele é pai de Luke Skywalker. O espaço foi montado em parceria com a Lucas Films. Veja as imagens: