Museu da Imagem e do Som exibe curtas experimentais Até o próximo domingo é possível conferir, no Museu da Imagem e do Som (MIS) cinco curtas-metragens brasileiros marcados pela experimentação, em que a própria passagem do tempo e seu significado são colocados em foco. Os filmes Saba, de Gregório Graziosi e Thereza Menezes, 4:48 am, de Cristiano Burlan, Éterneau, de Gustavo Jahn, 2598, de Rubens Amatto e Iroco, de Dado Motta e Pablo T. Sola integram a programação do Formato-Curta, projeto permanente do MIS dedicado à difusão do cinema de curta-metragem em todos os seus gêneros e formatos. Formato Curta. De 5 a 10 de dezembro, às 20h. Sala multimídia. R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada). Avenida Europa, 158. Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h. Mais informações: (11) 3062-9197/3088-0896