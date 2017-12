Museu alemão vai expor cenários de filme sobre ataque a Hitler

Parte dos cenários utilizados em Valkyrie, o filme em que Tom Cruise interpreta Claus von Stauffenberg, o oficial nazista que tentou matar Hitler com uma bomba, irá para o Museu Militar do Exército alemão, o Bundeswehr, que fica na cidade de Dresden, capital da Saxônia. Os estúdios Babelsberg, próximos a Berlim, entregaram nesta segunda-feira, 12, aos responsáveis pelo Museu Militar a réplica construída para o filme do quartel-general Wolfsschanze, onde explodiu a bomba colocada por Von Stauffenberg para tirar a vida do líder nazista. Este e outros elementos cênicos usados nas filmagens, dirigidas por Bryan Singer (Superman- O Retorno), serão expostos no museu antes mesmo da estréia do filme, que deve chegar às telas no ano que vem. O museu Bundeswehr fica na sede da antiga Guarnição Militar de Dresden, um edifício histórico construído entre 1873 e 1879.