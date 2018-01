Mundo de fantasia de Lewis Carroll retorna em 'Alice Através do Espelho'

A amada heroína Alice do escritor Lewis Carroll está de volta às telas de cinema em busca de mais aventuras em Alice Através do Espelho, quando atravessa um espelho e viaja ao passado para ajudar seu amigo, o extravagante Chapeleiro Maluco.

O filme rico em cores e em efeitos especiais é uma sequência do sucesso de bilheteria de 2010 Alice no País das Maravilhas, e tem Johnny Depp, Mia Wasikowska e Helena Bonham Carter de volta nos papéis de Chapeleiro Maluco, Alice e Rainha Vermelha, respectivamente.

A trama acompanha Alice, que após uma viagem marítima se empenha em reaproximar o Chapeleiro Maluco de sua família.

"Ela acabou de passar dois anos viajando o mundo como capitã de um navio, está muito empoderada e sabe muito bem quem é", contou Mia à Reuters em uma entrevista em Londres.

Sacha Baron Cohen, conhecido por personagens satíricos como o rapper Ali G e o falso repórter cazaque Borat, se somou ao elenco interpretando o vilão Tempo.

"Essencialmente, você está em um cômodo com carpete azul para todo lado e tem um monte de pessoas usando roupas azuis de uma peça só feitas de spandex, e você não consegue ver seus rostos", disse Cohen a respeito do trabalho no filme, que envolveu o uso de muitas imagens geradas em computador.

"Então às vezes é difícil se concentrar e levar a sério... se eu fiquei louco? Sim."

A luta de Alice para ajudar o Chapeleiro Maluco a obriga a enfrentar a Rainha Vermelha, para a qual a cabeça de Helena foi aumentada digitalmente.

"Ela é uma pessoa divertida de interpretar... até a cabeçona é ótima... e é libertador viver uma pessoa que é tão direta e tão fantasticamente ensimesmada e narcisista", disse a atriz à Reuters durante uma entrevista separada em Los Angeles.

"O lado ruim é a gritaria e... o tempo que leva para se aprontar, e as duas próteses de calvície".

Alice Através do Espelho estreia em todo o mundo nesta quinta-feira, 26.