Mulheres dominam lista de 'estrela ascendente' do cinema britânico

Juno Temple, que apareceu no drama "Desejo e Reparação", de 2007, e Andrea Riseborough, mais conhecida no papel principal do filme biográfico dirigido por Madonna "W.E", representam as britânicas na lista.

Elas concorrem com a atriz norte-americana Elizabeth Olsen, do aclamado drama de 2011 "Martha Marcy May Marlene", e a sueca Alicia Vikander, que estrelou o drama de época dinamarquês "O Amante da Rainha" e a adaptação do romance "Anna Karenina", do ano passado.

Suraj Sharma é o mais novo da lista, com 19 anos, e o único representante masculino, sendo escolhido dentre 3.000 candidatos para estrelar o recente filme em 3D de Ang Lee "As Aventuras de Pi", apesar de não ter nenhuma experiência anterior como ator.

O prêmio de "estrela ascendente" será entregue no dia 10 de fevereiro na cerimônia principal do prêmio Bafta, a mais importante distinção britânica do cinema. É a única categoria votada pelo público, que pode registrar seu voto no site ee.co.uk/bafta.

Os vencedores anteriores do prêmio que busca destacar as estrelas do futuro incluem James McAvoy, Eva Green, Shia LaBeouf e Kristen Stewart.

(Reportagem de Mike Collett-White)