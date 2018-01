'Mulher Maravilha' será primeiro filme com código contra assédio

A sequência do filme Mulher Maravilha será a primeira produção nos Estados Unidos a adotar o "código de conduta" contra assédio sexual em Hollywood.

As regras foram divulgadas durante a premiação do Sindicato dos Produtores (em inglês, PGA), no último sábado, 20. A atriz e correspondente da revista norte-americana Vanity Fair, Rebecca Keegan, publicou uma nota em seu Twitter sobre o assunto.

O documento indica como os produtores e toda a equipe devem se comportar dentro e fora dos sets de filmagem. Além disso, eles terão de fornecer orientações a eventuais vítimas de abuso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentre as diretrizes, há a definição de assédio: "Um abraço, um beijo na bochecha ou um toque casual não configuram, necessariamente, assédio. O importante é se o comportamento é ofensivo ou se não é bem-vindo".

As regras surgem após o escândalo de crimes sexuais que envolvem o produtor Harvey Weinstein, acusado de abuso por dezenas de mulheres. O código levou três meses para ser criado e, a partir de agora, deverá ser seguido pelos mais de 8 mil membros do Sindicato dos Produtores.