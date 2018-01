'Mulher Maravilha' repete vitória de bilheteria, 'A Múmia', de Tom Cruise, vai mal

LOS ANGELES - Outro final de semana, mesma história: Mulher Maravilha é a rainha das bilheterias. O filme da Warner Bros e DC Comics ganhará 57,2 milhões de dólares, de 4.165 cinemas, até o final de seu segundo fim de semana, colocando-o firmemente em primeiro lugar. É uma queda de apenas 45 por cento ante o fim de semana de estreia, dando ao filme uma estimativa de arrecadação doméstica de 205 milhões de dólares em dois finais de semana.

O filme estrelado por Gal Gadot também fará mais dinheiro durante seu segundo fim de semana que ambos Esquadrão Suicida e Batman vs Superman: A Origem da Justiça, apesar de tais filmes terem conseguido finais de semana de estreia maiores do que Mulher Maravilha (133,7 milhões de dólares para Esquadrão Suicida e 166 milhões de dólares de Batman vs Superman: A Origem da Justiça).

Mas, ao contrário destes filmes, o de Patty Jenkins tem apoio da crítica - atuais 93 por cento no Rotten Tomatoes. Por outro lado, A Múmia, da Universal, está contando com uma forte receita no exterior para compensar ganhos domésticos menos impressionantes. Até o domingo de manhã o filme visava 32,2 milhões de dólares de 4.035 cinemas. É um começo lento para um filme que pretende lançar um universo de títulos relacionados a monstros. No exterior está lucrando muito melhor com 141,8 milhões de dólares, elevando sua previsão de arrecadação global para 174 milhões.

“Nós adoraríamos ver mais receita doméstica”, disse o presidente de distribuição doméstica da Universal, Nick Carpou, que avaliou que “muito da atenção que A Múmia recebeu aqui se somou ao total internacional”. Capou citou o sarcófago de 22 metros de altura revelado na intersecção de Hollywood e Highland e a experiência de realidade virtual do filme como potenciais geradores de repercussão.

Ficando em terceiro, As Aventuras do Capitão Cueca da Fox deve conseguir mais 12,3 milhões de dólares de 3.529 cinemas - uma queda de apenas 48 por cento ante a semana passada. Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar chegará em quarto com um adicional de 10,7 milhões de dólares de 3.679 cinemas.