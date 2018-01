'Mulher-Maravilha' e 'A Forma da Água' são indicados ao prêmio do Sindicato dos Atores dos EUA

O Sindicato dos Produtores da América anunciou nesta sexta-feira, 5, a lista de indicados à premiação anual. O evento é considerado por muitos como um dos grandes indicadores ao Oscar. A premiação será realizada no dia 20 de janeiro.

+++ 'Mãe!' e novo filme de Woody Allen lideram lista prévia do Framboesa de Ouro

Os membros do PGA escolheram 11 produções entre as melhores do ano. Houve um empate. Tradicionalmente a lista é constituída por apenas 10 nomes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Iniciativa 'Time’s Up' pede às mulheres para vestir preto no Globo de Ouro

Os indicados são Mulher-Maravilha, Doentes de Amor, Me Chame Pelo Seu Nome, Dunkirk, Eu, Tonya, Lady Bird - É Hora de Voar, A Grande Jogada, The Post - A Guerra Secreta, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime.

+++ '120 Batimentos', de Robin Campillo, fala sobre a devastação da Aids​

Confira a lista completa dos indicados:

Melhor produção cinematográfica do ano (Prêmio Darryl F. Zanuck)

Mulher-Maravilha

Doentes de amor

Me chame pelo seu nome

Dunkirk

Eu, Tonya

Lady Bird - É hora de voar

A grande jogada

The Post - A Guerra Secreta

A forma da água

Três anúncios para um crime

Melhor produção cinematográfica de animação do ano (anunciados nos dia 20 de novembro de 2017)

O poderoso chefinho

Viva - A vida é uma festa

Meu malvado favorito 3

O Touro Ferdinando

LEGO Batman: O filme

Melhor produção cinematográfica de documentário

Chasing Coral

City of Ghosts

Cries from Syria

Earth: One Amazing Day

Jane

Joshua: Teenager vs. Superpower

The Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee

Melhor produção televisiva de drama em episódios (Prêmio Normal Felton)

Big Little Lies (Temporada 1)

The Crown (Temporada 2)

Game of Thrones (Temporada 7)

The Handmaid’s Tale (Temporada 1)

Stranger Things (Temporada 2)

Melhor produção televisiva de comédia em episódios (Prêmio Danny Thomas)

Curb Your Enthusiasm (Temporada 9)

The Marvelous Mrs. Maisel(Temporada 1)

Master of None (Temporada 2)

Silicon Valley (Temporada 4)

Veep (Temporada 6)

Melhor produção televisiva em série limitada ou filme (Prêmio David L. Wolper)

Black Mirror (Temporada 4)

Fargo (Temporada 3)

FEUD: Bette and Joan" (Temporada 1)

Sherlock: The Lying Detective

The Wizard of Lies

Melhor produção televisiva de não-ficção

30 for 30 (Temporada 8)

60 Minutes (Temporada 50)

Anthony Bourdain: Parts Unknown (Temporadas 9 e 10)

Leah Remini: Scientology and the Aftermath (Temporadas 1 e 2)

Spielberg

Melhor produção televisiva ao vivo ou talk show

Full Frontal with Samantha Bee (Temporada 2)

Jimmy Kimmel Live! (Temporada 15)

Last Week Tonight with John Oliver (Temporada 4)

The Late Show with Stephen Colbert (Temporada 3)

Saturday Night Live (Temporada 43)

Melhor produção televisiva de competição

The Amazing Race (Temporada 29)

American Ninja Warrior (Temporada 9)

Lip Sync Battle (Temporada 3)

Top Chef (Temporada 14)

The Voice (Temporadas 12 e 13)

Melhor produção de programa de forma curta

Better Call Saul’s Los Pollos Hermanos Employee Training (Temporada 1)

Carpool Karaoke (Temporada 1)

Humans of New York: The Series (Temporada 1)

National Endowment for the Arts: United States of Arts (Temporada 3)

Viceland at the Women’s March (Temporada 1)

Melhor produção de programa de esporte

All or Nothing: A Season with the Los Angeles Rams (Temporada 2)

Hard Knocks: Training Camp with the Tampa Bay Buccaneers (Temporada 12)

Real Sports with Bryant Gumbel (Temporada 23)

SportsCenter with Scott Van Pelt (Temporada 3)

VICE World of Sports (Temporada 2)

Melhor produção de programa infantil

Doc McStuffins (Temporada 4)

Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2017

School of Rock (Temporada 3)

Sesame Street (Temporada 47)

SpongeBob SquarePants" (Temporadas 10 e 11)