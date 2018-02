Mulher e filho de Eduardo Coutinho estão acordados e conscientes

Maria das Dores, de 62 anos, e Daniel Coutinho, de 41, mulher e filho do cineasta Eduardo Coutinho, estão acordados e conscientes. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro dos dois é estável. Ambos permanecem internados na Unidade Intermediária (UI), no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade.

Na manhã de domingo, Maria das Dores levou duas facadas no peito e três na barriga, sendo que uma perfurou o fígado. Depois de matar o pai, Daniel, que tem problemas mentais,desferiu duas facadas na própria barriga.

A Secretaria de Saúde não soube informar se a mulher e o filho já foram avisados da morte do cineasta. Coutinho está sendo velado no cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul, desde as 10h. O corpo será enterrado às 16h.