Mulher de Sting levará história em quadrinhos ao cinema LONDRES (Hollywood Reporter) - Trudie Styler, casada com o roqueiro Sting, adquiriu os direitos de filmagem da história em quadrinhos ainda inédita "American Reaper". A história se passa em um futuro onde o roubo de identidades faz com que vítimas tenham suas mentes apagadas e substituídas por outras de pessoas ricas e mais velhas que buscam uma segunda juventude, ou ainda por criminosos e terroristas com razões mais sinistras. Uma equipe de agentes especiais, chamados de Reapers, é formada para perseguir e acabar com os responsáveis. A história foi criada por Pat Mills e Clint Langley. Mills, que irá escrever o roteiro adaptado, já ajudou a escrever uma série de histórias em quadrinhos como "Judge Dredd" e "Marshal Law". Langley, que é conhecido por seu uso inovador de imagens computadorizadas de arte, têm sido um colaborador frequente desde 1991. A Xingu Films, de Styler, é conhecida por produzir o filme "Santos e Demônios", de 2006, estrelado pelo ator Robert Downey Jr.