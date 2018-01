Muitas estrelas e poucas vendas marcam Festival de Sundance

O Festival de Sundance chega ao fim nesta segunda-feira, 28, após dez dias de muita badalação em torno das estrelas de cinema e poucos contratos milionários assinados, apesar da paralisação das grandes produções em Hollywood. A greve dos roteiristas fez com que fosse prevista uma venda de títulos acima do normal, mas as expectativas não se cumpriram. Ao contrário de edições passadas - onde os grandes estúdios praticamente brigavam pela compra de filmes alternativos como Ritmo de Um Sonho ou o popular Pequena Miss Sunshine -, a de 2008 não atraiu muito as produtoras, mesmo com a presença de estrelas como Charlize Theron, Robert De Niro, Tom Hanks e Sharon Stone. Um dos principais destaques da 27ª edição do evento americano independente por excelência foi o filme Frozen River, que recebeu o prêmio do Grande Júri de melhor drama americano. O longa narra a história de duas mulheres que se aliam para introduzir imigrantes ilegais a partir da fronteira canadense. Dirigido e escrito por Courtney Hunt, o filme baseia-se em um curta-metragem da produtora filmado em 2004 sob o mesmo nome. A Sony Pictures Classics comprou o filme por cerca de US$ 1 milhão, segundo a imprensa americana. Quentin Tarantino, membro do júri da atual edição, disse que a fita é uma "maravilhosa descrição da pobreza na América". Na categoria melhor documentário americano, uma das mais importantes dentro do panorama independente do país, Trouble the Water foi o vencedor. O filme narra a sobrevivência de um casal de Nova Orleans após a chegada do furacão Katrina e seus devastadores efeitos. Trata-se de um trabalho de Tia Lessin e Carl Deal, colaboradores freqüentes do diretor Michael Moore. A 27ª edição do Festival, celebrada em Park City (Utah), também será lembrada pela aquisição da produção Hamlet 2 pela produtora Focus Features, por cerca de US$ 10 milhões. Protagonizada pelo ator Steve Coogan e dirigida por Andrew Fleming, Hamlet 2 narra a história de um professor de ensino médio que monta uma versão musical da obra de William Shakespeare com a esperança de difundir o amor pelo teatro entre seus estudantes. Outra importante aquisição foi a da Fox Searchlight, que comprou por US$ 5 milhões os direitos mundiais de distribuição de Choke, filme dirigido por Clark Gregg, protagonizado por Sam Rockwell e Angelica Huston, e baseada no livro de Chuck Palahniuk, autor de Clube da Luta. O Festival de Sundance, criado pelo ator e cineasta Robert Redford, teve sua primeira edição em 1985 e apresentou, em 2008, um total de 122 filmes, entre eles 88 estréias mundiais de 25 países diferentes.