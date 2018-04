Muda processo de votação do Oscar de Melhor Filme de 2010

O processo para escolher o vencedor do Oscar de Melhor Filme será diferente na próxima edição do prêmio, já que será eleito através de uma lista de preferências, com dez candidatos.

"Em vez de marcar com um 'X' para indicar que filme acham que é o melhor, os membros indicarão também sua segunda, terceira e sucessivas preferências", disse o presidente da Academia de Artes e

Ciências Cinematográficas de Hollywood, Tom Sherak, segundo a imprensa americana.

Este sistema é utilizado na etapa de escolha dos candidatos, mas não é empregado na seleção final do melhor filme desde 1945.

Em junho, a imprensa divulgou que a próxima edição do Oscar contaria com dez candidatos a Melhor Filme, e não cinco, como de costume, o que requeria uma mudança no sistema de votação para esta categoria, segundo a Academia.

"A PricewaterhouseCoopers (empresa auditora) poderá, assim, determinar qual será o filme ganhador de acordo com a da maioria dos votos", acrescentou Sherak.

O anúncio das candidaturas para a 82ª edição do Oscar acontecerá no dia 2 de fevereiro de 2010, no teatro Samuel Goldwyn, em Los Angeles.

A cerimônia de entrega dos prêmios será realizada no dia 7 de março, no teatro Kodak, e será transmitida ao vivo para mais de 200 países.