´Mr. Bean´ faz confusões em Cannes em novo filme Mr. Bean, personagem do comediante inglês Rowan Atkinson, vai se aposentar, mas antes dá um "pulinho" na França. É no país que se passa sua última aventura, As Férias de Mr. Bean, dirigido por Steve Bendelack. Se no primeiro longa, feito em 1997, Mr. Bean fazia um passeio até Los Angeles, aqui o destino é o sul da França, onde, é claro, vai se envolver involuntariamente em diversas confusões. Em As Férias de Mr. Bean , que estréia no Brasil na sexta-feira, 6 em cópias dubladas e legendadas, o personagem sai de uma chuvosa Londres, indo parar na ensolarada Cannes, onde seus vídeos acabam sendo exibidos no famoso festival sediado na cidade. Tudo começa quando ele ganha o passeio e uma câmera numa rifa da igreja. Mal embarca no trem Eurostar, Bean inicia suas filmagens e confusões. A primeira delas envolve um cineasta russo que vai participar do júri do Festival de Cannes. O protagonista acaba preso no trem junto com Stepan, o filho do diretor, que não conseguiu embarcar. Depois de uma série de desencontros, Bean acaba sendo acusado do seqüestro do garoto. Mas com a astúcia do menino, eles têm chance de chegar a Cannes mesmo sem dinheiro, passagem e passaporte, que ficaram com o pai dele. No caminho, Bean e o pequeno Stepan conhecem uma atriz chamada Sabine, interpretada pela francesa Emma de Caunes. Ela dá uma carona à dupla, que se disfarça de mulher, fingindo ser mãe e filha da moça, para despistar a polícia que persegue o atrapalhado inglês. Sabine participa de um filme que está no festival, mas isso só trará mais confusões. A tradicional rivalidade entre ingleses e franceses é um dos temas recorrentes do longa. Uma das cenas conta com a participação do veterano ator francês Jean Rochefort, no papel de um maître. Nesse momento, Bean vai a um típico restaurante francês e faz trapalhadas com um prato de frutos do mar. Mr. Bean é um daqueles personagens que remetem ao cinema mudo, com sua ingenuidade e talento para se meter em confusões. Não por acaso, este longa tem uma relação com o clássico francês As Férias de M. Hulot, dirigido e interpretado por Jacques Tati e lançado em 1953.