'Motoqueiro Fantasma: O Espírito da Vingança' ganha novo trailer

SÃO PAULO - O filme Motoqueiro Fantasma: O Espírito da Vingança ganhou mais um trailer. Estrelado por Nicolas Cage, o longa conta a história de Johnny Blaze, que está escondido no leste europeu, tentando encontrar um jeito de dar fim à sua maldição.

Johnny Blaze, entretanto, acaba sendo recrutado por uma seita para encarnar o diabo, que quer assumir o corpo de seu filho mortal no dia do aniversário do garoto.

Com roteiro assinado por Scott M. Gimple e Seth Hoffman, o elenco da produção tem Johnny Whitworth, que interpreta o vilão Blecaute, além de Christopher Lambert, Idris Elba e Violante Plácido.

Dirigido Brian Taylor e Mark Neveldine, Motoqueiro Fantasma: O Espírito da Vingança chega às telonas em 17 de fevereiro.