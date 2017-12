Mostra traz cinema italiano a SP em exibições gratuitas

A mostra Venezia Cinema Italiano 3 apresentará em São Paulo, gratuitamente, seis produções italianas inéditas, lançadas na 64º Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza. também virá para a mostra a versão restaurada de La strategia del ragno, de Bernardo Bertolucci, que recebeu o prêmio Leão de Ouro pelo 75º aniversário da Mostra. O evento vai de 22 a 29 de novembro. Os filmes italianos também serão apresentados no Rio de Janeiro a partir do dia 26 de novembro, em Recife a partir do dia 1º de dezembro e em Brasília a partir do dia 7 de dezembro. Para a mostra, também estará em São Paulo o diretor de cinema da Bienal de Venezia, Luigi Cuciniello. A sessão de abertura da mostra acontece para convidados na noite de 22 de novembro, no Cine Bombril, com a exibição do filme Il dolce e l'amaro e também no Centro Cultural São Paulo, com entrada livre, onde será exibido às 20h30 o filme Non Pensarci. Confira a programação: Espaço Bombril Av. Paulista 2.073 - Conjunto Nacional 21h Il dolce e l'amaro (quinta-feira, 22/11) 21h L'ora di punta (sexta-feira, 23/11) 21h La ragazza del lago (sábado, 24/11) 21h Non pensarci (domingo, 25/11) 21h Hotel Meina (segunda-feira, 26/11) 21h Valzer (terça-feira, 27/11) 21h La strategia del ragno (quarta-feira, 28/11) Centro Cultural São Paulo Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso 20h30 Non pensarci (quinta-feira, 22/11) 20h30 La ragazza del lago (sexta-feira, 23/11) 20h30 L'ora di punta (sábado, 24/11) 20h30 Il dolce e l'amaro (domingo, 25/11) 20h30 Hotel Meina (terça-feira, 27/11) 20h30 Valzer (quarta-feira, 28/11) 20h30 La strategia del ragno (quinta-feira, 29/11)