Mostra traz a SP filmes premiados no Festival de Cinema e Vídeo Ambiental

O Cine-Clube Sociambiental Crisantempo traz para São Paulo os documentários vencedores da Mostra Itinerante do XII Fica - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental da cidade de Goiás Velho (GO).

A programação, de 24 a 26 de setembro, inclui longas, médias e curtas. Entre os temas discutidos estão o destino de resíduos eletrônicos, indústria de flores e reaproveitamento de materiais para confecção de instrumentos musicais.

O maior destaque da mostra é a produção chinesa 'Heavy Metal', de Huaqing Jin. O filme, vencedor do prêmio principal do Fica, conta a história de 50 mil trabalhadores do centro-oeste da China, que decompõem e reciclam, com métodos primitivos, cerca de dois milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. O documentário mostra o impacto da atividade na vida das pessoas que dependem do lixo para sobreviver.

A mostra tem entrada franca e não possui restrições quando à faixa etária. A programação completa pode ser consultada no site http://www.cineclubesocioambiental.org.br/programacao/.

Mostra Itirerante do XII Fica - Cine-Clube Socioambiental Crisantempo (Rua Fidalga, 521 - Vila Madalena. Tel. 3814-2850). De 24 a 26 de setembro, das 13h às 21h. Entrada Franca