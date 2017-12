Mostra 'O Mundo de Tim Burton' tem novo lote de ingressos à venda

O MIS - Museu da Imagem e do Som abre venda de novo lote de ingresso para a exposição O Mundo de Tim Burton. Será a partir dessa quarta-feira, 16, exclusivamente pelo site e aplicativo da Ingresso Rápido.

Os ingressos vendidos nesse lote serão exclusivos para os dias 13, 14, 16, 20, 21 e 23 de abril. As entradas serão vendidas de hora em hora com lotes das 10h às 20h (13, 14 e 20), das 9h às 21h (16 e 23) e das 10h às 19h (21). O valor do ingresso é de R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia-entrada para estudantes, idosos e professores da rede pública).

A exposição é formada por mais de 500 itens, entre desenhos, pinturas, fotografias, fotos, bonecos, maquetes, storyboards, fantasias, objetos pessoais e da filmografia do diretor Tim Burton.

O MUNDO DE TIM BURTON

MIS

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Telefone: 2117-4777 - estacionamento conveniado

Acesso e elevador para cadeirante

Valor dos ingressos: R$ 40

Em cartaz até 15/5