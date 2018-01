Mostra no CCSP homenageia o diretor polonês Kieslowski "Kieslowski 10 Anos Depois" é a mostra que o Centro Cultural São Paulo promove em homenagem ao grande diretor polonês. Krzystof Kieslowski (1941-1996) dava a seus filmes uma intensidade emocional formidável. E gostava de filmar em série. Uma delas, o "Decálogo", dá o tom dessa retrospectiva do Centro Cultural. "Decálogo" foi uma série feita para a TV polonesa, com episódios baseados nos Dez Mandamentos da lei cristã. Naturalmente reinterpretados segundo a ótica do cineasta Dois deles, que ficaram mais famosos, têm extensão maior e foram lançados independentemente dos outros, no cinema. São as atrações de hoje: "Não Amarás" e "Não Matarás". No primeiro, Kieslowski fala do amor humano, terreno, que em tese aproxima um homem de uma mulher. Mas também fala da impossibilidade desse amor. De um lado, há um tímido entregador de leite que ama uma mulher a distância e a observa com seu binóculo. Do outro lado, essa mulher, perdida na vida, e que, curiosamente, ganha um ponto de referência quando esse adolescente sensível se apaixona por ela. O segundo, o impressionante "Não Matarás", possivelmente o maior libelo contra a pena de morte já produzido pelo cinema. Kieslowski examina um crime brutal - o assassinato de um motorista de táxi - e a prisão e execução do rapaz culpado. Em nenhum momento a crueldade do crime é atenuada. Não se trata de fazer do assassino uma "vítima da sociedade". Mas também em nenhum momento se atenua o outro crime, inominável, da vingança do Estado sobre o indivíduo. Esses dois episódios são os mais famosos. Mas todos, de uma maneira ou de outra, mantêm sua gravidade, sua profundidade de meditação filosófica levada à tela. No episódio 1 do "Decálogo", por exemplo, temos um homem extremamente racional, que se julga capaz de medir e prever os eventos da natureza. Seu filho lhe pergunta se o gelo é suficientemente firme para patinar no lago congelado. Ele mede, e tira suas conclusões. Mas o homem é pequeno diante do acaso e da incerteza das coisas. O filme é pungente, como todos os outros, aliás. Além do "Decálogo", a mostra apresenta filmes do início de carreira de Kieslowski, como "A Cicatriz" e "Amador". Kieslowski 10 Anos Depois. Centro Cultural São Paulo/Sala Lima Barreto (110 lug.). Rua Vergueiro, 1.000, (11) 3383-3400. 3ª a sáb., a partir das 16 h; dom., das 16h45. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 19/10