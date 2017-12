Mostra no CCBB discute atualidade da arte de Bresson A mostra Bresson e o Cinema Contemporâneo, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil, realiza um encontro nesta terça-feira, 17, às 19 horas, com o cineasta Evaldo Mocarzel, diretor de filmes como À Margem do Concreto, e dos jornalistas César Zamberian e Inácio Araújo. Além da mesa-redonda, a programação especial de filmes continua até domingo, combinando obras do cineasta francês Robert Bresson e de outros cineastas, cuja linguagem segue nitidamente a escola bressoniana. O objetivo do projeto é investigar a influência que Bresson exerce sobre o melhor do cinema contemporâneo. Bresson e o Cinema Contemporâneo. Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651, R$ 4. Hoje, às 19 horas