Mostra Mundo Árabe de Cinema começa nesta quinta em São Paulo

A sexta edição da Mostra Internacional Mundo Árabe de Cinema começa nesta quinta-feira, 16, e vai até dia 29 de junho em São Paulo. A exibição do longa egípcio Microfone, de Ahmad Abdallah, nesta quarta, abre a programação de 15 filmes recentes de nove países de cultura árabe: Argélia, Egito, Emirados Árabes, Iraque, Jordânia, Líbano, Marrocos, Palestina e Tunísia. Pela primeira vez, a mostra seguirá para Brasília e Belo Horizonte.

Entre eles, Fora da lei (2010), de Rachid Bouchared, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro neste ano e Segredos Enterrados (2009), que concorreu nos festivais de Veneza e Abu Dhabi. O longa fechará o festival e será tema de um debate com a diretora Raja Amari e a produtora Lina Chaabane Menzli. A mostra também terá a exibição de documentários.

Paralelamente, a exposição fotográfica Expressões da Revolução fica em cartaz até 25 de junho na Matilha Cultural, com fotos das revoluções populares atuais do Oriente Médio.

Os filmes ficam serão exibidos no CineSesc, no Centro Cultural São Paulo, na Cinemateca Brasileira e na Matilha Cultural. Os preços variam de R$1 a R$8 de acordo com os cinemas. Mais informações no site do Instituto da Cultura Árabe .