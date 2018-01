Mostra exibe <i>Antonia</i>, o rap da periferia Não são raras as vezes em que moradores de São Paulo têm de explicar a quem nunca esteve na capital paulista que a cidade não se resume a clichês como a tão apregoada ?selva de pedra?. A metrópole é feia e inóspita a uma primeira mirada. Mas, bairrismos à parte, revela-se apaixonante à medida que se convive com ela. São Paulo guarda em sua imensa periferia, uma vida comunitária que pulsa, apesar da violência, da falta de acesso à cultura, a boas escolas, ao transporte, ao lazer. É esta São Paulo, a mãe ossuda que abriga em seus braços filhos criativos que criam em seus subúrbios movimentos importantes como o hip-hop e o rap, que a diretora Tata Amaral retrata em Antonia, seu terceiro longa-metragem. O filme, rodado na Brasilândia (subúrbio da zona norte paulistana), narra a saga de quatro garotas negras (Preta, Barbarah, Mayah e Lena) que cortam um dobrado para ganharem a vida fazendo o que mais gostam: cantar e dançar. Mas elas têm a ousadia de fundar não uma típica banda pop de garotas bonitinhas, mas ordinárias. Elas querem viver do rap. E, além dos problemas como a falta de dinheiro, de perspectiva, têm de encarar o machismo arraigado da sociedade brasileira. Machismo que provoca o assassinato sumário de homossexuais na periferia, que provoca violência e dominação da mulher, que provoca cantadas grosseiras quando o Antonia, o grupo fundado pelas quatro garotas, se apresenta pela primeira vez na própria comunidade. Antonia é mais que uma ficção. A câmera precisa do diretor de fotografia. Jacob Solitrenick acompanha as garotas como um observador atento, em cenas quase documentais, que revelam, como poucos, a verdadeira personalidade de uma metrópole que, apesar de tudo, não perde sua humanidade. Antonia (2006, 90 min.) - Cine Bombril 1. Av. Paulista, 2.073, Conjunto Nacional, (11) 3285-3696. Quinta-feira, às 21h20