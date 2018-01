Mostra divulga os finalistas do prêmio Bandeira Paulista A organização da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo divulgou na manhã deste sábado os filmes finalistas para o Prêmio Bandeira Paulista. O júri da mostra, formado por Florinda Bolkan, Wolfgang Becker, Jorge Sánchez, Bahman Ghobadi, Lauro Escorel, Contardo Calligaris e Jose Maria Prado, vai escolher o vencedor, que será anunciado dia 2 de novembro, último dia da Mostra. Entre os 14 finalistas, escolhidos pelo público do evento, foram selecionados quatro filmes brasileiros: Noel - Poeta da Vila, de Ricardo van Steen; O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger; O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia; e Os 12 Trabalhos, de Ricardo Elias. A lista, eclética, inclui temas variados, mas sem grandes inovações de linguagem. Entre os estrangeiros a lista traz A Batalha de Paris (Nuit Noire), produção francesa de Alain Tasma; Amu, uma parceria indo-americana do diretor Shonali Bose; Anche Libero Va Bene, do italiano Kim Rossi Stuart; Coisas que o Sol Esconde, produção israelense de Yuval Shafferman; Go Etxebeste!, dos espanhóis Asier Altuna e Telmo Esnal; o finlandês Minha Vida sem Minhas Mães, de Klaus Härö; O Violino, do mexicano Francisco Vargas; a produção egípcia O Edifício Yacoubian, de Marwan Hamed; a produção equatoriana Que Tan Lejos, de Tania Hermida; e Shortbus, do norte-americano John Cameron Mitchell. Os vencedores vão ser divulgados na noite de quinta-feira, dia 2 de novembro, no Auditório Ibirapuera, antes da exibição especial do filme Macunaíma, do diretor Joaquim Pedro de Andrade. A festa de comemoração vai ser realizada na Cinemateca Brasileira.