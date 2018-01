Mostra de SP realiza primeiro festival online do mundo

A 33ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo vai realizar este ano o primeiro festival online do mundo. Serão 24 filmes disponíveis em streaming para os 300 primeiros acessos, depois da primeira exibição do longa na Mostra. Assim, todo o Brasil poderá participar do festival.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

13 minutos, de Felipe Briso, Gilberto Topczewski (Brasil) - 24/10

Amor em Trânsito, de Lucas Blanco (Argentina)- 24/10

BR3 (FICÇÃO), de Evaldo Mocarzel (Brasil) - 24/10

BR3 (DOCUMENTÁRIO), de Evaldo Mocarzel (Brasil) - 24/10

Um Lugar Ao Sol, de Gabriel Mascaro (Brasil) - 28/10

Tikimentary, de Duda Leite (Brasil) - 24/10

À Margem do Lixo, de Evaldo Mocarzel (Brasil) - 25/10

Cortejando Condi, de Sebastian Doggart (EUA, Reino Unido) - 26/10

Dentro da Leonera, de Nicolas Bénac e Cedric Robion (França) - 25/10

Momentos de Jerusalém, vários diretores (Israel) - 27/10

Nós Que Ainda Estamos Vivas, de Daniele Cini (Itália, Argentina) - 24/10

Futebol Brasileiro, de Miki Kuretani e Tatiana Vilela (Japão, Brasil) - 26/10

Hugo Rei e Sua Donzela, de Franco de Peña (Polônia, Venezuela) - 01/11

O Pequeno Indi, de Marc Recha (Espanha, França) - 27/10

Aquiles e a Tartaruga, de Takeshi Kitano (Japão) - 30/10

A Cantora de Tango, de Diego Martinez Vignatti (Bélgica, Argentina, França, Holanda) - 28/10

O Jogo do Pai, de Michael Glawogger (Alemanha, Áustria) - 28/10

Tudo Que nos Cerca, de Hashiguchi Ryosuke (Japão) - 24/10

Siri-Ara, de Rosemberg Cariry (Brasil) - 02/11

Reidy, A Construção da Utopia, de Ana Maria Magalhães (Brasil) - 29/10

O Cerco, de Toshi Fujiwara (Japão) - 01/11

Vencer, de Marco Bellocchio (Itália) - 29/10

Seguindo em Frente, de Hirokazu Kore-Eda (Japão) - 24/10

Kalandia, História de Uma Fronteira, de Neta Efrony (Israel) - 26/10