Mostra de São Paulo exibirá 400 filmes este ano

SÃO PAULO - Já está disponível a lista de filmes que serão exibidos na 34ª Mostra Internacional de Cinema, que começa neste 21 de outubro, na cidade de São Paulo. A abertura do festival será feita com o filme "O Estranho Caso de Angélica", de Manoel de Oliveira, Auditório do Ibirapuera.

A programação de filmes se estende até o dia 4 de novembro, com mais de 400 obras, de diretores e produções do mundo inteiro. As exibições se dividem entre as categorias: Perspectiva Internacional; Competição Novos Diretores, com exibição de filmes de cineastas que tenham realizado no máximo seu segundo longa-metragem; Mostra Brasil, retrospectivas, homenagens e exibições especiais.

Neste ano, o diretor alemão Win Wenders estará presente na exibição da versão de 280 minutos de seu filme de 1991, "Até o Fim do Mundo". Uma exposição de fotos feitas pelo alemão também será realizada.

A lista completa de filmes e locais de exibição estão no site da mostra.