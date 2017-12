Mostra de Cinema vai exibir versão completa de 'Ninfomaníaca'

A 38ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos eventos mais tradicionais da cidade, começa no dia 16 de outubro, mas algumas novidades já podem ser antecipadas. Como já foi noticiado, o cartaz da Mostra, habitualmente dedicado a um grande nome do cinema mundial, neste ano terá um desenho de Pedro Almodóvar, cuja obra será exibida em retrospectiva - ainda não está confirmada sua presença.

Nos últimos anos, a Mostra teve a arte de seu pôster assinada por nomes como Christiane Kubrick, Andrei Tarkovski, Wim Wenders, OsGêmeos, Isabella Rossellini, Amos Gitai, Akira Kurosawa e Michelangelo Antonioni, entre outros.

Outra novidade será a exibição integral das duas partes do filme Ninfomaníaca, de Lars von Trier. As duas versões exibidas no cinema brasileiro eram mais enxutas, com menos cenas de sexo explícito – para se ter uma ideia, a primeira parte exibida no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano, continha 145 minutos enquanto no Brasil a versão tinha 117. Como Von Trier não viaja de avião, ele será representado pela produtora Jessica Ask.

Entre as parcerias firmadas, este ano acontecerá um encontro de coprodução entre Brasil e Espanha. É uma forma de estreitar laços entre as cinematografias.

Como de hábito, a Mostra deverá contar um total de aproximadamente 300 filmes e ocupar uma dezena de espaços em São Paulo. Com abertura no dia 16 de outubro, vai até 29 do mesmo mês - no dia seguinte, deve começar a tradicional repescagem, ou seja, reexibição dos filmes mais votados por público, júri e imprensa.