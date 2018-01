Mostra de Cinema de Tiradentes divulga programação

A juventude no cinema, na frente e por trás das câmeras, dá o tom da 11ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, que será realizada na cidade histórica mineira entre os dias 18 e 26. Nesse espírito, a curadoria resolveu homenagear dois jovens atores neste ano, que surgiram na tela no ano 2000 e são pra lá de requisitados: Rosanne Mulholland e João Miguel. Na programação há três longas-metragens estrelados por cada um dos atores. Do currículo da atriz brasiliense, a mostra pinçou Falsa Loura, de Carlos Reichenbach, que abre a mostra, além de Meu Mundo em Perigo, de José Eduardo Belmonte e Nome Próprio, de Murilo Salles. Do ator baiano, serão exibidos Mutum, de Sandra Kogut, em sessão especial, além de Deserto Feliz, de Paulo Caldas, e Estômago, de Marcos Jorge, pelo qual João Miguel recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival do Rio. Os seis filmes ainda não foram lançados em circuito comercial, e devem encher as telas brasileiras neste ano. É também o caso de Cleópatra, de Júlio Bressane, que arrancou vaias e aplausos da platéia do último Festival de Brasília, e que será exibido em Tiradentes na sessão Olhares. Ao todo,a mostra exibirá 126 filmes (27 longas-metragens, 35 curtas e 64 vídeos), divididos em 48 sessões gratuitas. E com o objetivo não só de entreter, mas de discutir a própria linguagem cinematográfica, serão realizados 12 debates que promovem o encontro entre crítica, diretor e público, do Seminário do Cinema Brasileiro: Idéias e Perspectivas.