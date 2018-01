Mostra de Cinema de SP revelou grandes diretores A cada ano os críticos indicam suas preferências e filmes imperdíveis. Mas a verdade é que um dos grandes encantos da Mostra reside na descoberta daquilo que não se conhece. E, com a história acumulada de 30 anos, a Mostra de São Paulo já pode contabilizar várias "descobertas". Cineastas que vieram aqui apresentar seu primeiro trabalho e depois se tornaram famosos. Ou diretores já consagrados, mas que por um desses insondáveis mistérios da distribuição comercial do cinema eram ainda ilustres desconhecidos por aqui. Afinal, não foi pelas mãos da mostra que o hoje cult Quentin Tarantino se tornou nome familiar aos brasileiros? Não foi na Mostra que o português Manoel de Oliveira fez seu début em São Paulo? O também premiadíssimo Kusturica entrou no País pela porta da Mostra, assim vários outros de seus colegas de talento e estrelato. Artavadz Pelechian: Na 18.ª Mostra houve a retrospectiva histórica de um diretor mal-humorado e taciturno. Alguns dos seus curtas e médias-metragens foram apresentados no Centro Cultural São Paulo e quem participou da experiência cinematográfica saiu transformado. Pelechian faz um cinema estranho, sem diálogos, com música intensa. Tem entre seus seguidores gente como Godfrey Reggio e Ron Fricke. Pelechian não fala muito. Seu cinema diz tudo. Manoel de Oliveira: O mestre português é o mais idoso cineasta em atividade. Em setembro, lépido em seus 97 anos, foi consagrado em Veneza com a apresentação de Belle Toujours. No entanto, ninguém sabia quem era quando, na 3.ª Mostra, trouxe seu Amor de Perdição, adaptação de Camilo Castelo Branco para a tela. Manoel faz um cinema reflexivo e literário, de grande pureza visual. Seu ritmo é de um filme por ano. Para não enferrujar. Krzysztof Kieslowski: Mesmo os cinéfilos mais informados estranharam esse nome impronunciável na programação da 5.ª Mostra. Mas, depois de verem Amador, todos começaram a prestar atenção no trabalho do diretor polonês. Dono de uma obra intensa poética e reflexiva ao mesmo tempo, Kieslowski se consagrou com filmes como A Dupla Vida de Veronique, a série Decálogo e a magnífica trilogia sobre as cores da bandeira francesa. Jos Stelling: Há uma história curiosa sobre o desconhecido diretor holandês Jos Stelling. Comovido ao ver a enorme fila que se formara para assistir ao seu filme, ele se dirigia às pessoas e perguntava uma a uma o que a havia motivado a conhecer a obra de um cineasta anônimo como ele. A maior surpresa, no final, foi do próprio Stelling. Ele, que havia chegado ao Brasil sem nada esperar, acabou vencendo a 9.ª Mostra com seu filme O Ilusionista. Emir Kusturica: Low profile o bósnio Emir Kusturica nunca foi. Mas também quem era aquele cara que trazia um cinema cheio de som e fúria? Quem se Lembra de Dolly Bell?, programado na 6.ª Mostra, foi o cartão de visitas do bósnio. Depois, todos os cinéfilos passaram a esperar com certa ansiedade o "novo Kusturica". E eles vieram em profusão: O Ano em Que Papai Saiu em Viagem de Negócios, Vida Cigana, Underground. Filmes viscerais. Indispensáveis.