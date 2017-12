Mostra de Cinema anuncia programa da ´repescagem´ A 30.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo termina nesta quinta-feira e começa, na seqüência, a oferecer a famosa repescagem. Ou seja, a partir de sexta-feira o público poderá assistir aos filmes que foram os preferidos do público, da crítica e da retrospectiva de filmes italianos, desde que as cópias estejam ainda no país. 03/11/2006 - Sexta CINE BOMBRIL 1 13:00 A CHINA ESTÁ PRÓXIMA (LA CINA É VICINA), de Marco Bellocchio (93´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 15:00 PARQUE (PARK), de Kurt Voelker (86´). EUA. Falado em inglês, espanhol, polonês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos. 16:50 A SENSAÇÃO DE VER (THE SENSATION OF SIGHT), de Aaron J. Wiederspahn (134´). EUA. Falado em inglês. Legendas em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 19:20 BANDITI A ORGOSOLO (BANDITI A ORGOSOLO), de Vittorio De Seta (98´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 21:20 CARTAS DO SAARA (LETTERE DAL SAHARA), de Vittorio De Seta (132´). ITÁLIA. Falado em italiano, wolof, francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. CINE BOMBRIL 2 14:00 DIÁRIO - 1 E 2 (YOMAN), de David Perlov (110´). ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 16:10 DIÁRIO - 3 E 4 (YOMAN), de David Perlov (110´). ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 18:20 DIÁRIO - 5 E 6 (YOMAN), de David Perlov (110´). ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 20:30 BANDIDOS DE MILÃO (BANDITI A MILANO), de Carlo Lizzani (98´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 22:30 COISAS QUE O SOL ESCONDE (HADVARIM SHEMEHAHOREI HASHEMESH), de Yuval Shafferman (110´). ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. CINESESC 13:00 A BELA DA TARDE (BELLE DE JOUR), de Luis Buñuel (101´). FRANÇA, ITÁLIA. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 18 anos. 15:00 BELLE TOUJOURS - SEMPRE BELA (BELLE TOUJOURS), de Manoel de Oliveira (70´). PORTUGAL, FRANÇA. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 12 anos. 16:30 CABIRIA (VERSÃO SONORA) (CABIRIA (VERSÃO SONORA)), de Giovanni Pastrone (122´). ITÁLIA. Mudo. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 18:50 PARIS, TE AMO (PARIS, JE T´AIME), de Vários (120´). FRANÇA. Falado em inglês, francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. 21:10 12:08 A LESTE DE BUCARESTE (A FOST SAU N-A FOST?), de Corneliu Porumboiu (89´). ROMÊNIA. Falado em romeno. Legendas em português. Indicado para: 14 anos. 23:00 O EDIFÍCIO YACOUBIAN (OMARET YACOUBIAN), de Marwan Hamed (165´). EGITO. Falado em árabe. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA 19:00 LEONARD COHEN I´M YOUR MAN (LEONARD COHEN I´M YOUR MAN), de Lian Lunson (98´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: livre. 21:00 VITUS (VITUS), de Fredi M. Murer (120´). SUÍÇA. Falado em suíço-alemão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 04/11/2006 - Sábado CINE BOMBRIL 1 13:00 O GRITO DAS FORMIGAS (SCREAM OF THE ANTS), de Mohsen Makhmalbaf (85´). IRÃ, ÍNDIA. Falado em farsi. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 14:50 AZULOSCUROCASINEGRO (AZULOSCUROCASINEGRO), de Daniel Sánchez Arévalo (105´). ESPANHA. Falado em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos. 17:00 PRINCESAS (PRINCESAS), de Fernando León de Aranoa (113´). ESPANHA. Falado em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. 19:20 DONG (DONG), de Jia Zhang-Ke (66´). CHINA, HONG KONG. Falado em mandarim, sichuan. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 20:50 STILL LIFE (SANXIA HAOREN), de Jia Zhang-Ke (107´). CHINA, HONG KONG. Falado em mandarim. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos. 23:00 SHORTBUS (SHORTBUS), de John Cameron Mitchell (102´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. CINE BOMBRIL 2 14:00 CURTAS DE JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE (CURTAS DE JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE) (115´). 16:10 O PADRE E A MOÇA (O PADRE E A MOÇA), de Joaquim Pedro de Andrade (90´). BRASIL. Falado em português. Indicado para: Livre. 18:00 GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO (GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO), de Joaquim Pedro de Andrade (58´). BRASIL. Falado em português. Curta: CINEMA NOVO (IMPROVISIERT UND ZIELBEWUSST), de Joaquim Pedro de Andrade(30´). Indicado para: Livre. 19:50 OS INCONFIDENTES (OS INCONFIDENTES), de Joaquim Pedro de Andrade (76´). BRASIL. Falado em português. Curta: MAKING OF RESTAURAÇÃO MACUNAÍMA, de Maria de Andrade(15´). Indicado para: 18 anos. 21:40 O HOMEM DO PAU-BRASIL (O HOMEM DO PAU-BRASIL), de Joaquim Pedro de Andrade (102´). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 18 anos. 23:40 GUERRA CONJUGAL (GUERRA CONJUGAL), de Joaquim Pedro de Andrade (88´). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 18 anos. CINESESC 13:00 DE PUNHOS CERRADOS (I PUGNI IN TASCA), de Marco Bellocchio (107´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 15:00 OS SUBVERSIVOS (I SOVVERSIVI), de Paolo Taviani, Vittorio Taviani (96´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 16:50 O CASO MATTEI (IL CASO MATTEI), de Francesco Rosi (116´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 19:00 ESTE CRIME CHAMADO JUSTIÇA (IN NOME DEL POPOLO ITALIANO), de Dino Risi (103´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 21:00 O BRINQUEDO PROIBIDO (IL GIOCATTOLO), de Giuliano Montaldo (118´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 23:10 INVESTIGAÇÃO SOBRE UM CIDADÃO ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA (INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO), de Elio Petri (112´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 05/11/2006 - Domingo CINE BOMBRIL 1 13:00 OS ESTADOS UNIDOS CONTRA JOHN LENNON (THE U.S. VS. JOHN LENNON), de David Leaf, John Scheinfeld (99´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 15:00 GO ETXEBESTE! (AUPA ETXEBESTE!), de Asier Altuna, Telmo Esnal (97´). ESPANHA. Falado em basco. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 17:00 HONOR DE CAVALLERIA (HONOR DE CAVALLERIA), de Albert Serra (103´). ESPANHA. Falado em catalão. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 19:10 HALF MOON (NIWEMANG), de Bahman Ghobadi (107´). IRÃ, IRAQUE, ÁUSTRIA, FRANÇA. Falado em curdo, farsi. Legendas em português. Indicado para: 14 anos. 21:20 EMMA´S BLISS (EMMAS GLÜCK), de Sven Taddicken (99´). ALEMANHA. Falado em alemão. Legendas em português. Indicado para: 14 anos. CINE BOMBRIL 2 14:00 LETTERA APERTA A UN GIORNALE DELLA SERA (LETTERA APERTA A UN GIORNALE DELLA SERA), de Francesco Maselli (122´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 16:20 PRIMA DELLA RIVOLUZIONE (PRIMA DELLA RIVOLUZIONE), de Bernardo Bertolucci (110´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 18:30 TREVICO-TORINO, VIAGGIO NEL FIAT-NAM (TREVICO-TORINO, VIAGGIO NEL FIAT-NAM), de Ettore Scola (101´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 20:30 UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO (UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO), de Mario Monicelli (118´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 22:40 SÓ RESTA ESQUECER (L`ISTRUTTORIA È CHIUSA: DIMENTICHI), de Damiano Damiani (106´). ITÁLIA. Falado em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. CINESESC 13:00 AMU (AMU), de Shonali Bose (102´). EUA, ÍNDIA. Falado em inglês, hindi, bengali, punjabi. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 15:10 ANTONIA (ANTONIA), de Tata Amaral (90´). BRASIL. Falado em português. Indicado para: 12 anos. 17:00 FICA COMIGO (BE WITH ME), de Eric Khoo (90´). CINGAPURA. Falado em inglês, hokkien, mandarim. Legendas em francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. 18:50 AMIGO DE FAMÍLIA (L´ AMICO DI FAMIGLIA), de Paolo Sorrentino (110´). ITÁLIA, FRANÇA. Falado em italiano. Legendas em francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. 21:00 A VIDA SECRETA DAS PALAVRAS (LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS), de Isabel Coixet (115´). ESPANHA. Falado em inglês. Legendas em português. Indicado para: 12 anos. 06/11/2006 - Segunda CINE BOMBRIL 1 13:00 ZONA DE CONFLITO (ENCOUNTER POINT), de Ronit Avni, Julia Bacha (80´). EUA. Falado em árabe, hebraico, inglês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos. 14:40 NOSSA, EU FILMEI ISSO! (AWESOME; I FUCKIN´ SHOT THAT!), de Nathaniel Hornblower (90´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 16:30 SONHOS DE PEIXE (SONHOS DE PEIXE), de Kirill Mikhanovsky (115´). BRASIL, RÚSSIA, EUA. Falado em português. Legendas em inglês. Indicado para: Livre. 18:40 C.R.A.Z.Y. - LOUCOS DE AMOR (C.R.A.Z.Y.), de Jean-Marc Vallée (125´). CANADÁ. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 16 anos. 21:10 VIOLÊNCIA EM FAMÍLIA (SUBURBAN MAYHEM), de Paul Goldman (90´). AUSTRÁLIA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. CINE BOMBRIL 2 14:00 TRÊS MÃES (SHALOSH IMAHOT), de Dina Zvi-Riklis (106´). ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 16:10 FLORESTA DOS DEUSES (DIEVU MISKAS), de Algimantas Puipa (110´). LITUÂNIA. Falado em lituano. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos. 18:20 CONVERSAS NO PORTO. MANOEL DE OLIVEIRA E AGUSTINA BESSA-LUIS. DEZEMBRO 2005 (CONVERSAZIONE A PORTO. MANOEL DE OLIVEIRA E AGUSTINA BESSA-LUIS. DICEMBRE 2005), de Daniele Segre (80´). ITÁLIA. Falado em português. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 20:00 ARAME FARPADO (KANTATAR), de Bappaditya Bandopadhyay (123´). ÍNDIA. Falado em bengali. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. 22:20 ¿QUE PASA DESPUES DE LA COCA? (¿QUE PASA DESPUES DE LA COCA?), de Roberto Lanza (84´). BOLÍVIA. Falado em espanhol, quéchua. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 07/11/2006 - Terça CINE BOMBRIL 1 13:00 BABEL (BABEL), de Alejandro González Iñárritu (142´). EUA. Falado em inglês, espanhol, japonês, árabe. Legendas em português. Indicado para: 16 anos. 15:50 A ÚLTIMA BOMBA ATÔMICA (THE LAST ATOMIC BOMB), de Robert Richter (92´). EUA. Falado em japonês, inglês, francês. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos. 17:50 O ÚLTIMO BANDONEÓN (EL ÚLTIMO BANDONEÓN), de Alejandro Saderman (83´). ARGENTINA. Falado em espanhol. Legendas em português. Indicado para: Livre. 19:40 UM MUNDO MARAVILHOSO (UN MUNDO MARAVILLOSO), de Luis Estrada (118´). MÉXICO. Falado em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. 22:00 THE BRIDGE (THE BRIDGE), de Eric Steel (93´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. CINE BOMBRIL 2 14:00 LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 1: "LA REPÚBLICA EN GUERRA" (LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 1: "LA REPÚBLICA EN GUERRA"), de Trinidad Aguirre (53´). ESPANHA. Falado em espanhol. Curta: LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 2: "LA ESPAÑA SUBLEVADA", de Trinidad Aguirre(53´). Indicado para: 14 anos. 16:00 LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 3: "REBELIÓN MILITAR Y REVOLUCIÓN SOCIAL" (LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 3: "REBELIÓN MILITAR Y REVOLUCIÓN SOCIAL"), de Trinidad Aguirre (45´). ESPANHA. Falado em espanhol. Curta: LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 4: "LA DEFENSA DE MADRID", de Trinidad Aguirre(53´). Indicado para: 14 anos. 18:00 LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 5: "CAMPOS DE BATALLA Y POLÍTICAS DE RETAGUARDIA" (LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 5: "CAMPOS DE BATALLA Y POLÍTICAS DE RETAGUARDIA"), de Trinidad Aguirre (52´). ESPANHA. Falado em espanhol. Curta: LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 6: "UNA GUERRA INTERNACIONAL", de Trinidad Aguirre(53´). Indicado para: 14 anos. 20:00 LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 7: "RESISTIR, VENCER: HACIA EL FINAL DE LA GUERRA" (LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 7: "RESISTIR, VENCER: HACIA EL FINAL DE LA GUERRA"), de Trinidad Aguirre (51´). ESPANHA. Falado em espanhol. Curta: LA GUERRA FILMADA - CAPITULO 8: "LA VICTORIA", de Trinidad Aguirre(46´). Indicado para: 14 anos. 22:00 WAL-MART: O ALTO CUSTO DO PREÇO BAIXO (WAL-MART: THE HIGH COST OF LOW PRICE), de Robert Greenwald (98´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos. 08/11/2006 - Quarta CINE BOMBRIL 1 14:00 A BATALHA DE PARIS (NUIT NOIRE), de Alain Tasma (106´). FRANÇA. Falado em francês, árabe. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos. 16:10 OUVINDO IMAGENS (IMAGE À PAROLES), de Michel Favre (90´). BRASIL, SUÍÇA. Falado em português, inglês, espanhol. Legendas em português. Indicado para: 10 anos. 18:00 MESTRES AMERICANOS JOHN FORD/JOHN WAYNE: O CINEASTA E A LENDA (AMERICAN MASTERS JOHN FORD/JOHN WAYNE: THE FILMMAKER AND THE LEGEND), de Sam Pollard (90´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 12 anos. 19:50 QUE TAN LEJOS (QUE TAN LEJOS), de Tania Hermida (92´). EQUADOR. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos. 21:50 INFÂNCIA ROUBADA (TSOTSI), de Gavin Hood (94´). INGLATERRA, ÁFRICA DO SUL. Falado em africano, zulu. Legendas em português. Indicado para: 18 anos. CINE BOMBRIL 2 14:00 MULHERES EM PAÍSES ISLÂMICOS - JORDÂNIA (WOMEN IN ISLAMIC COUNTRIES - JORDAN), de Enes Hakan Tokyay (60´). ALEMANHA, TURQUIA. Falado em árabe, turco, francês, inglês. Curta: MULHERES EM PAÍSES ISLÂMICOS - PALESTINA (WOMEN IN ISLAMIC COUNTRIES - PALESTINE), de Enes Hakan Tokyay(60´). Indicado para: Livre. 16:10 MULHERES EM PAÍSES ISLÂMICOS - PAQUISTÃO (WOMEN IN ISLAMIC COUNTRIES - PAKISTAN), de Enes Hakan Tokyay (60´). ALEMANHA, TURQUIA. Falado em árabe, turco, urdu, inglês. Legendas eletrônicas em português. Curta: OS INDESEJADOS (DIE UNERWÜNSCHTEN), de Sarah Moll(60´). Indicado para: Livre. 18:30 MULHERES EM PAÍSES ISLÂMICOS - ARGÉLIA (WOMEN IN ISLAMIC COUNTRIES - ALGERIA), de Enes Hakan Tokyay (60´). ALEMANHA, TURQUIA. Falado em árabe, turco, francês, inglês. Legendas eletrônicas em português. Curta: MULHERES EM PAÍSES ISLÂMICOS - IRÃ (WOMEN IN ISLAMIC COUNTRIES - IRAN), de Enes Hakan Tokyay(60´). Indicado para: Livre. 20:40 JANA SANSKRITI, UM TEATRO EM CAMPANHA (JANA SANSKRITI, UN THÉÂTRE EN CAMPAGNE), de Jeanne Dosse (52´). FRANÇA. Falado em bengali, inglês. Legendas em português. Curta: TENEBRAE, de Reza Benhadj(37´). Indicado para: Livre. 22:30 UM POUCO MENOR DO QUE O INDIANA (UM POUCO MAIS PEQUENO DO QUE O INDIANA), de Daniel Blaufuks (78´). PORTUGAL. Falado em português. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 09/11/2006 - Quinta CINE BOMBRIL 1 14:00 HEDY LAMARR - SEGREDOS DE UMA ESTRELA DE HOLLYWOOD (HEDY LAMARR - SECRETS OF A HOLLYWOOD STAR), de Fosco Dubini, Donatello Dubini, Barbara Obermaier (85´). SUÍÇA, ALEMANHA, CANADÁ. Falado em inglês, alemão. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 15:50 TEERÃ NÃO TEM MAIS ROMÃS (TEHRAN ANAR NADARAD), de Massoud Bakhshi (70´). IRÃ. Falado em farsi. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 17:20 O PLANETA BRANCO (LA PLANÈTE BLANCHE), de Thierry Piantanida, Thierry Ragobert, Jean Lemire (86´). CANADÁ. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: Livre. 19:10 O VIOLINO (EL VIOLIN), de Francisco Vargas Quevedo (98´). MÉXICO. Falado em espanhol. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 21:10 O SOL (SOLNZE), de Aleksandr Sokúrov (110´). RÚSSIA, ITÁLIA, FRANÇA, SUÍÇA. Falado em inglês, japonês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. CINE BOMBRIL 2 14:00 ESBOÇOS PARA FRANK GEHRY (SKETCHES OF FRANK GEHRY), de Sydney Pollack (83´). EUA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos. 15:50 EL MAGICO (EL MAGICO), de Camilo Martín (95´). COLÔMBIA. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 16 anos. 17:50 EU SOU AQUELE QUE TRAZ FLORES PARA O TÚMULO DELA (ANA ALATI TAHMOL AZOUHOUR ILA QABRIHA), de Hala Alabdalla, Ammar Al Beik (110´). SÍRIA, FRANÇA. Falado em árabe. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 20:00 NOTÍCIAS DO LAR / NOTÍCIAS DE CASA (NEWS FROM HOME / NEWS FROM HOUSE), de Amos Gitai (97´). ISRAEL, FRANÇA, BÉLGICA. Falado em inglês, árabe, hebraico. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre. 22:00 OLHE PARA OS DOIS LADOS (LOOK BOTH WAYS), de Sarah Watt (100´). AUSTRÁLIA. Falado em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.