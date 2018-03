Mos Def será Chuck Berry no filme 'Cadillac Records' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O rapper e ator Mos Def irá interpretar o famoso roqueiro Chuck Berry em "Cadillac Records", que está sendo filmado em Nova Jersey. Também no elenco estará Gabrielle Union, que fará o papel de Geneva Wade, namorada de Muddy Waters. O filme da Sony BMG se passa na Chicago dos anos 1950 e segue a vida tumultuada do co-fundador da Chess Records, Leonard Chess (Adrien Brody), e seus artistas, incluindo Little Walter (Columbus Short), Howlin' Wolf (Eamonn Walker), Etta James (Beyonce Knowles) e Willie Dixon (Cedric the Entertainer). O roteiro e a direção são de Darnell Martin ("Aos Olhos de Deus"). Mos Def participou recentemente da comédia de Michel Gondry "Be Kind Rewind". Gabrielle Union já trabalhou no seriado "Ugly Betty" e na comédia ainda inédita de Eddie Murphy "Meet Dave". (Por Leslie Simmons)