'Morte No Nilo', de Agatha Christie, também vai ganhar nova adaptação para o cinema

Depois da estreia de Assassinato no Expresso do Oriente nos EUA, o estúdio Fox planeja uma nova adaptação de um romance da escritora Agatha Christie, esta baseada no livro Morte no Nilo. A informação é do site da revista The Hollywood Reporter.

Kenneth Branagh, diretor e protagonista de Assassinato no Expresso do Oriente, deve liderar também o projeto de Morte no Nilo. Por enquanto, porém, artista e estúdio ainda não chegaram a um acordo definitivo.

Michael Green, roteirista de Assassinato no Expresso do Oriente, também vai se encarregar de escrever o novo filme. Em Morte no Nilo, o famoso detetive Hercules Poirot, vivido atualmente por Branagh no cinema, precisa solucionar um crime ocorrido num barco. A história também tem um triângulo amoroso envolvido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Análise: Agatha Christie mostrou um respeito tremendo pela palavra – mesmo quando usada para mentir

Este livro de Agatha Christie já foi levado aos cinemas anteriormente, num longametragem de John Guillermin em 1978 e com um elenco estelar, com Peter Ustinov, Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow, Maggie Smith e Angela Lansbury.

Com Morte no Nilo, a Fox vai tentar repetir o sucesso de Assassinato no Expresso do Oriente, que chega apenas em 30 de novembro ao Brasil, mas já arrecadou até o momento 150 milhões de dólares pelo mundo, por ter atraído o público, principalmente, com seu grande elenco, com nomes como enélope Cruz, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Judi Dench, Daisy Ridley e Willem Dafoe.