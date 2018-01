Morrem atores latinos Franky Linero e Sergio Jiménez O veterano ator colombiano Franky Linero, que interpretou papel secundário no recém-rodado filme O Amor nos Tempos do Cólera, de Mike Newell, morreu na quarta-feira em um hospital municipal ao nordeste da Colômbia. Linero, de 66 anos, sofreu uma parada cardíaca enquanto descansava em um hotel de Paipa, povoado turístico a menos de 200 km de Bogotá. Também morreu de parada cardíaca o ator mexicano Sergio Jiménez, aos 69 anos, que em 1966 debutou no cinema no longa Los Caifanes, de Juan Ibáñez. Jiménez vinha trabalhando como diretor de elenco da telenovela A Feia mais Bela, da Televisa.